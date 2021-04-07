В Самаре двух ветеранов наградили медалями Министра обороны России

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В среду, 7 апреля, в Самарском военно-историческом музее Центрального военного округа состоялось награждение медалями Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Анатолия Шаповалова и генерал-майора Владимира Саркисяна.

В настоящий момент Владимир Хачатурович Саркисян является председателем Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, а Анатолий Александрович Шаповалов - почетным председателем организации. Их заслуги перед Отечеством были отмечены на федеральном уровне. Владимиру Саркисяну была вручена медаль Министерства обороны России «За достижения в военно-политической работе», а Анатолию Шаповалову – медаль - «Памяти героев Отечества».

Почетные награды вручал военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдовин.

«Мы сейчас наградили медалями двух заслуженных генералов, - сказал он, - под руководством которых Самарская организация ветеранов занимает лидирующие места в России».

Оба боевых генерала воевали в горячих точках и командовали крупными соединениями и имеют много наград, однако эти медали им особенно дороги.

«Эта награда от Министра Обороны РФ особо важная. Своим примером мы воспитываем молодежь!», - отметил генерал Саркисян.

У обоих офицеров богатая военная биография, о них написаны очерки, воспоминания сослуживцев. Об Анатолии Шаповалове написана книга. В Самарском военно-историческом музее ему посвящен целый раздел, где представлены его фотографии, боевые награды и даже шинель.