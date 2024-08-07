В Самаре до утра 7 августа объявлен режим черного неба

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Синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС» предупреждают, в столице региона установятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

По прогнозу такой обстановка будет с 6 августа с 19:00 и до 10:00 следующего дня.

Также с 19:00 6 августа и до 19:00 7 августа «черное небо» для отдельных источников выбросов в Тольятти, Жигулевске и в поселке Винтай.

Объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. При такой категории, жителям города сократить время пребывание на свежем воздухе, особенно рядом с автодорогами, не проветривать помещения и чаще проводить влажную уборку в доме, не употреблять алкоголь, а людям, страдающим хроническими заболеваниями, обеспечить себе доступ к лекарствам, пишет Обоз.инфо.