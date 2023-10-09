В Самаре директор строительной организации за невыплату зарплаты работнику будет отвечать перед судом

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Следственным отделом по Кировскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО, обвиняемого по статье "Полная невыплата заработной платы".

С июня 2021 года по январь 2022 года он не выплатил в полном объеме заработную плату и иные обязательные выплаты работнику организации на общую сумму не менее 716 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, предприняты обеспечительные меры для взыскания денежных средств. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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