В Самаре директор строительной организации не выплатил зарплату рабочему

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Прокурором Красноярского района Самарской области утверждено обвинительное заключение в отношении директора строительной организации, обвиняемой по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки.

По версии следствия, женщина, являясь руководителем и располагая достаточным объемом денежных средств на счете организации, допустила полную невыплату заработной платы рабочему на сумму свыше 30 000 рублей.

В целях защиты нарушенных прав работника прокуратурой района ранее подано исковое заявление о выплате заработной платы и компенсации морального вреда, которое рассмотрено и удовлетворено. Вопрос фактического погашения долга взят прокурором района на контроль.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.