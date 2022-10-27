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В Самаре демонтировали вывеску IKEA со здания ТЦ «Мега»

27 октября 2022 13:30
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в Самаре демонтировали вывеску IKEA со здания ТЦ «Мега»

Жители Самары с грустью проводили известный шведский бренд мебели. Утром 27 октября со здания торгового центра «Мега» сняли эмблему магазина IKEA, пишет 63.ру. 

— К «Меге» подъехал около 9:30. Шел демонтаж последней буквы. По всей видимости, ребята работали с раннего утра. Так как сам являюсь промышленным альпинистом — заинтересовался. Поговорил с одним из высотников. Ребята из Москвы, неоднократно сотрудничали с IKEA, в том числе осуществляли монтаж именно этой вывески. Вот и всё, конец эпохи, — прокомментировал кадры очевидец событий Владимир Зворыкин.

IKEA объявила о закрытии своих магазинов в России 3 марта 2022 года — вскоре после начала спецоперации на Украине и введения санкций против России.

 

 

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