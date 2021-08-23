В Самаре дан старт Слёту институций современного искусства

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Только что в Самаре стартовало уникальное мероприятие - Слёт институций современного искусства!

В 2021 году по приглашению Департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными государственными органами власти Слёт проходит именно в Самаре, при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары.



Развитие институций современного искусства в России и в соседних странах, появление филиалов ведущих российских музеев в различных городах и масштабная региональная программа Музея «Гараж» за последние несколько лет привели к реализации целого ряда успешных проектов. В то же время в профессиональном сообществе возникает запрос на децентрализацию и формирование собственной культурной повестки.



Слет институций современного искусства следует примеру международной номадической конференции Международного комитета музеев и коллекций современного искусства (CIMAM) и призван обсуждать общие проблемы и вопросы, характерные для сегодняшнего художественного производства. В основе Слёта лежит несколько принципов: он проводится за пределами Москвы и Петербурга; каждое событие осуществляется в партнерстве с локальными культурными институциями и органами власти; программа Слёта формируется на основании запросов участников — сотрудников культурных институций.



В программе - 17 тематических сессий: лекции, воркшопы и дискуссии, посвященные различным аспектам функционирования культурных институций — фандрайзингу, взаимодействию с медиа, исследованиям аудитории, работе с локальными сообществами и властью, менеджменту культурных проектов и др.



В Слёте примут участие более 80 институций и организаций из городов России и СНГ, 40 сотрудников, которых получили трэвел-гранты на участие от Музея «Гараж».



Татьяна Мрдуляш, министр культуры Самарской области отметила: «Мы рады, что слёт институции современного искусства проходит именно в Самаре. Мы многое сделали для того, чтобы участникам было интересно, комфортно и полезно собраться именно здесь, на берегу Волги. Надеемся, что слёт придаст новый импульс развитию современного искусства и в Самарской области и в других регионах России».



Антон Белов, директор Музея современного искусства «Гараж» подчеркнул: «Идея Слета состоит в том, чтобы соединять институции вне Москвы, знакомить всех друг с другом на их же территории, включать в повестку местных органов власти современное искусство и каждый год делать это в новом городе. В 2021 году Слет проходит в Самаре, где при поддержке и активном участии правительства города и области встретятся более 200 профессионалов».



Специальным событием Слета станет музыкальная программа, подготовленная Институтом музыкальных инициатив (ИМИ).

Фото: пресс-служба облправительства