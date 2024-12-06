В Самаре чаще всего любят дарить подарки те, у кого есть дети

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Большинству горожан в равной степени нравится и дарить, и получать подарки. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане.

По результатам опроса, проведенного в преддверии Нового года, выяснилось, что большинству самарцев в равной степени нравится и дарить, и получать подарки (51%). 23% граждан больше любят дарить, а 13% — принимать. Еще 13% опрошенных претят оба процесса.



2 из 3 женщин одинаково нравится и дарение, и получение подарков. Среди мужчин оказалось больше, чем среди женщин, любителей получать подарки, а также тех, кто не любит ни одаривать, ни принимать.



Чем старше горожане, тем больше им нравится процесс преподнесения подарков: любят дарить 26—27% среди тех, кому от 35 лет, а среди более молодых таких 16%. Каждому восьмому респонденту до 35 лет не нравится ничего связанного с подарками.



Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей предпочитают процесс дарения чаще тех, кто зарабатывает меньше (28%). И преподносить подарки, и принимать их чаще нравится респондентам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц (62%).



Среди опрошенных, имеющих детей, больше как тех, кому нравится только одаривать, так и тех, кто любит и дарить, и получать подарки, чем среди бездетных.



Время проведения: 27 ноября — 5 декабря 2024 года