Главные новости:
Спортсменов хотят сделать начитанными.
Минспорт разработает перечень книг для молодых футболистов
Пострадавшие госпитализированы.
В Тольятти возбуждено уголовное дело из-за травмирования четырех человек при падении дерева
Для реконструкции тепловых коммуникаций.
В Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Вилоновской
Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении родителям следует обратиться в МФЦ.
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Общая площадь пожаров на сопредельной территории – более 120 гектаров. Все лесные пожары произошли по вине человека.
За минувшие выходные самарские лесники трижды спасали лес от огня
Первая ярмарка начала свою работу около ДК «Октябрь в поселке Мехзавод.
В Самаре стартовал сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок
На территории муниципалитета из-за шквалистых порывов ветра были разрушены крыши техникума, школьного спортзала, четырех многоквартирных и пяти частных домов.
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу ликвидации последствий стихии в Хворостянском районе
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 26 августа в Самарской области сохранятся грозы, шквалистый ветер
Мероприятия
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах

25 августа 2025 20:29
194
Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении родителям следует обратиться в МФЦ.

29 августа в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – МОО) на 2025-2026 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования Администрации городского округа Самара рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на Портале Образовательных Услуг https://es.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»). В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (МФЦ) для внесения в заявление необходимых изменений.

Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения). Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении родителям следует обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

- даты регистрации ребенка в электронном реестре;

- возраста ребенка по состоянию на 01.09.2025;

- направленности группы;

- желаемой даты зачисления не позднее, чем 01.09.2025.

О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты дошкольного учреждения в соответствии с указанными в заявлении контактными данными.
Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен», что можно отслеживать на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»).

Отметим, что важно своевременно обратиться для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Рекомендуется прийти непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО рекомендуется обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара

