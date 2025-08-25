В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах

194

29 августа в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – МОО) на 2025-2026 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования Администрации городского округа Самара рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на Портале Образовательных Услуг https://es.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»). В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (МФЦ) для внесения в заявление необходимых изменений.

Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения). Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении родителям следует обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

- даты регистрации ребенка в электронном реестре;

- возраста ребенка по состоянию на 01.09.2025;

- направленности группы;

- желаемой даты зачисления не позднее, чем 01.09.2025.

О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты дошкольного учреждения в соответствии с указанными в заявлении контактными данными.

Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен», что можно отслеживать на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»).

Отметим, что важно своевременно обратиться для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Рекомендуется прийти непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО рекомендуется обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

Фото: pxhere.com