В Самаре бороду и усы чаще носят бармены, дизайнеры и повара

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Обладатели и усов, и бороды чаще всего встречаются среди барменов. Только усы чаще носят генеральные директора, инженеры и рабочие, только бороду — юристы. Гладко выбритых мужчин больше всего среди охранников и водителей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

7 из 10 мужчин в Самаре всегда гладко выбриты. Только усы украшают 5% опрошенных, только борода — 9%. 16% носят и усы, и бороду.



Только усы чаще всего носят горожане старше 45 лет (11%). И усы, и бороду — молодые люди до 34 лет (20%).



Чем лучше зарабатывают мужчины, тем больше среди них тех, кто отращивает и усы, и бороду: если среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. их 18%, то среди тех, чей доход превышает 80 тыс. руб., — 27%.



Гладко выбритых мужчин больше всего среди охранников и водителей (80 и 76% соответственно). Только усы чаще других носят рабочие, генеральные директора и инженеры (по 12%), а также охранники (10%), водители и юристы (по 4%). Только бороду — бармены и юристы (по 18%), рабочие (11%), повара, логисты и официанты (по 6%). Брутальный имидж чаще других выбирают бармены (среди них усы и бороду носит почти каждый третий — 34%), повара и дизайнеры (по 26%).



Впрочем, растительность на лице нравится далеко не каждой женщине. По данным SuperJob, чаще всего девушек привлекают гладко выбритые мужчины: в этом признались 34% опрошенных. Каждая пятая (19%) симпатизирует мужчинам с небольшой щетиной, 18% — мужчинам с бородой и усами. Лишь по 3% сообщили, что им нравятся только усы или только борода.



Обладателей и усов, и бороды чаще всего считают привлекательными девушки до 34 лет (19%), небольшой щетины — от 35 до 44 лет (20%), а усы больше всего нравятся женщинам старше 45 лет (4%).



Время проведения: 19—23 марта 2023 года.

Фото: pxhere.com