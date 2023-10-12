В Самаре архитекторы и программисты больше других преданы своему призванию

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Выбирать свою профессию снова и снова чаще всего готовы архитекторы, программисты и психологи, а экономисты, экологи и переводчики поменяли бы ее на другую. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по заказу Russia Today приняли участие представители 24 профессиональных групп.

В Самаре рейтинг специалистов, преданных своему делу, возглавляют архитекторы: 78% из них выбрали бы свою профессию снова. На втором месте программисты — 72%. На третьем — психологи с 71% голосов. 7 из 10 сметчиков и спортивных тренеров выбрали бы свою специальность снова. 68% системных администраторов, 67% врачей, 62% парикмахеров и 61% маркетологов не променяли бы свою профессию на другую. Среди дизайнеров преданных своей профессии — 58%, среди автомехаников — 56%, среди юристов — 53%. Реже остальных довольны первоначальным выбором профессии переводчики (40%), экологи (39%) и экономисты (35%).



Время проведения: 7 сентября — 9 октября 2023 года