В Самаре ансамбль из ВДВ завоевал право представить Россию на новом конкурсе АРМИ-2022 «Армия культуры»

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В Самаре завершился Всеармейский этап конкурса «Армия культуры», в ходе которого ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск завоевал право представить Россию на новом конкурсе Армейских международных игр-2022.

Творческие соревнования проходили в большом концертном зале Дома офицеров Самарского гарнизона. В них принимали участие коллективы Минобороны России, Росгвардии и МЧС России. В Самару приезжали лучшие ансамбли песни и пляски всех военных округов, Тихоокеанского, Черноморского и Северного флотов, Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения и Железнодорожных войск, а также ансамбль Приволжского округа Росгвардии и Показательный оркестр МЧС России.

Конкурс состоял из трех постановок: «Вокальное мастерство», «Хореографическое мастерство» и «Инструментальный жанр». По итогам творческого конкурса второе место с минимальным отставанием в баллах от победителя заняла команда Центрального военного округа. Третье призовое место досталось ансамблю Западного военного округа.

Коллективы ансамблей, занявшие призовые места, получили почётные звания «Лауреат фестиваля ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил Российской Федерации».