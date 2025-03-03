В Самаре 8 из 10 зумеров игнорируют вакансии с окладом по договоренности

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области увеличили бюджет на 2025 год
В Самарской области увеличили бюджет на 2025 год
В «Золотой фонд театральных постановок РФ» вошли три самарских спектакля
В «Золотой фонд театральных постановок РФ» вошли три самарских спектакля
В Красноармейском районе ранним утром тушили пожар на 70 кв. метров
В Красноармейском районе ранним утром тушили пожар на 70 кв. метров
Приволжский государственный университет путей сообщения первым в области учтет достижения в Движении Первых при поступлении
Приволжский государственный университет путей сообщения первым в области учтет достижения в Движении Первых при поступлении
Минпромторг готов снизить пошлины на косметику после отмены санкций
Минпромторг готов снизить пошлины на косметику после отмены санкций
В Похвистневском районе горела зерносушилка
В Похвистневском районе горела зерносушилка
В Самаре на Масленицу прошла «Всероссийская ярмарка»
В Самаре на Масленицу прошла «Всероссийская ярмарка»
В Самаре экс-чиновника обвиняют в незаконном распоряжении муниципальным жилфондом
В Самаре экс-чиновника обвиняют в незаконном распоряжении муниципальным жилфондом
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.26
0.56
EUR 91.57
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Рязанова в Самаре проведет к Международному женскому дню
В Самаре сегодня отметят Масленицу
Сотрудники ГАИ Хворостянского района провели со школьниками мероприятие «Безопасные дороги детям»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре 8 из 10 зумеров игнорируют вакансии с окладом по договоренности

3 марта 2025 12:42
108
В Самаре 8 из 10 зумеров игнорируют вакансии с окладом по договоренности

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Основные причины, по которым работодатели не указывают оклад: желание установить зарплату после собеседования, изучить ожидания кандидата и скрыть информацию от текущих сотрудников или конкурентов. 74% самарцев предвзято относятся к вакансиям с зарплатой по договорённости: каждый третий лишь иногда откликается на них, 41% — никогда.

Женщины чаще мужчин вообще не откликаются на вакансии, где зарплата скрыта, или действуют выборочно (79 и 70% соответственно).

8 из 10 зумеров игнорируют вакансии с окладом по договоренности (33% откликаются на такие предложения иногда, 46% не рассматривают их вообще). Молодёжь предпочитает конкретику уже на этапе знакомства с вакансией. Как отмечают респонденты: «Торги по зарплате не нравятся. Работодатель должен чётко понимать, сколько готов платить» (Администратор проектов, 24 года); «Если информации мало или работодатель уклоняется от конкретики, такие вакансии неинтересны» (Визуализатор 3D-Max, 19 лет).


В условиях кадрового дефицита работодатели учитывают запросы соискателей: в 93% вакансий на SuperJob зарплата указана.
 

Время проведения: 26—27 февраля 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Россияне ожидают дискриминации женщин при найме из-за нового закона о декрете
03 марта 2025, 11:34
Россияне ожидают дискриминации женщин при найме из-за нового закона о декрете
По мнению 48% опрошенных, принятие законопроекта приведет к значительному увеличению нагрузки на бизнес и кадровое планирование. Общество
293
Только 10% самарцев собираются использовать отгулы или отпуск для дополнительного отдыха на 8 Марта
03 марта 2025, 09:46
Только 10% самарцев собираются использовать отгулы или отпуск для дополнительного отдыха на 8 Марта
Среди тех, кто хочет отдохнуть дольше, работники в возрасте от 35 до 45 лет (12%). Общество
161
Самарцы рассказали, какими видами спорта занимаются на регулярной основе
02 марта 2025, 11:01
Самарцы рассказали, какими видами спорта занимаются на регулярной основе
О том, что ничем не увлекаются, рассказали лишь 20% горожан. Общество
461
В центре внимания
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
3 марта 2025  12:37
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
106
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
3 марта 2025  11:22
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
244
В Самаре 2 марта отметили Масленицу: ФОТО
2 марта 2025  21:10
В Самаре 2 марта отметили Масленицу: ФОТО
416
В Самаре отметят Масленицу
2 марта 2025  10:28
В Самаре сегодня отметят Масленицу
562
В Самару привезли еще три новых «Львенка», начинается их обкатка
1 марта 2025  13:12
В Самару привезли еще три новых «Львенка», начинается их обкатка
553
Весь список