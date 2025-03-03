В Самаре 8 из 10 зумеров игнорируют вакансии с окладом по договоренности

108

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Основные причины, по которым работодатели не указывают оклад: желание установить зарплату после собеседования, изучить ожидания кандидата и скрыть информацию от текущих сотрудников или конкурентов. 74% самарцев предвзято относятся к вакансиям с зарплатой по договорённости: каждый третий лишь иногда откликается на них, 41% — никогда.



Женщины чаще мужчин вообще не откликаются на вакансии, где зарплата скрыта, или действуют выборочно (79 и 70% соответственно).



8 из 10 зумеров игнорируют вакансии с окладом по договоренности (33% откликаются на такие предложения иногда, 46% не рассматривают их вообще). Молодёжь предпочитает конкретику уже на этапе знакомства с вакансией. Как отмечают респонденты: «Торги по зарплате не нравятся. Работодатель должен чётко понимать, сколько готов платить» (Администратор проектов, 24 года); «Если информации мало или работодатель уклоняется от конкретики, такие вакансии неинтересны» (Визуализатор 3D-Max, 19 лет).



В условиях кадрового дефицита работодатели учитывают запросы соискателей: в 93% вакансий на SuperJob зарплата указана.



Время проведения: 26—27 февраля 2025 года