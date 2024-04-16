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В Самаре 20 апреля откроется новая сельскохозяйственная ярмарка на улице Карла Маркса

16 апреля 2024 16:24
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В субботу самарцы смогут не только купить качественные товары по демократичным ценам, но принять участие в развлекательной программе.

В субботу, 20 апреля 2024 года, в областной столице откроется муниципальная универсальная ярмарка, расположенная на проспекте Карла Маркса, 179Б.

Побывав на сельскохозяйственных ярмарках, горожане могут пополнить запасы или расширить свой гастрономический опыт.

Новая торговая точка будет работать для посетителей каждый день с 09:00 до 21:00. Здесь можно приобрести мясную, рыбную, молочную продукцию, фрукты и овощи, сухофрукты и орехи и многое другое.

В субботу самарцы смогут не только купить качественные товары по демократичным ценам, но принять участие в развлекательной программе. С 10:00 до 16:00 на площадке будут проходить конкурсы, гостей будут развлекать ростовые куклы, мим и аниматоры, самые маленькие посетители ярмарки смогут сделать аквагрим. Особое настроение и праздничную атмосферу придадут исполнители народных песен. В течение дня, с 10:00 до 16:00 на ярмарке можно будет попробовать плов, шашлык, сладкую вату, чай и кофе.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара

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