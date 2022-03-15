В Самаре 16 марта после ремонта откроется музей Владимира Высоцкого

В Самаре в среду, 16 марта, после ремонта откроется музей Владимира Высоцкого. За последние два месяца силами неравнодушных горожан, в том числе общественников и волонтёров, удалось восстановить более ста уникальных фотоматериалов, пострадавших от коммунальной аварии, передает sova.info.
В конце декабря 2021 года Музей Владимира Высоцкого затопило кипятком. В здании, где он находится, лопнули трубы, не выдержав низких температур. Пострадали многие экспонаты.
Сразу после происшествия самарский писатель и журналист Виталий Добрусин сообщил в соцсети о случившейся беде, отметив, что гордость Самары – легендарный Музей Высоцкого – залита кипятком.
Этот музей известен на всю страну. В разное время здесь были известные люди, в том числе режиссер Станислав Говорухин, бард и поэт Александр Городницкий, актёры Вениамин Смехов и Сергей Безруков и многие другие. Спасти музей оказалось делом чести для самарцев.
На призыв о помощи откликнулись представители Общественной палаты Самарской области, организации города и неравнодушные жители.
За два месяца помещение отремонтировали, а экспонатам вернули первоначальный вид. Особенно ценные фотоматериалы, рассказывающих о пребывании Владимира Высоцкого в Самаре, специалисты восстановили с помощью современного оборудования.
Теперь стало возможным открыть в музее экспозицию "Золотая комната", которая больше всего пострадала в результате коммунальной аварии.
Музей ждёт гостей с 16 марта после 14:00 по адресу ул. Высоцкого, 8 (4 этаж).
Фото: СОВА