В Самаре 16 марта после ремонта откроется музей Владимира Высоцкого

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В Самаре в среду, 16 марта, после ремонта откроется музей Владимира Высоцкого. За последние два месяца силами неравнодушных горожан, в том числе общественников и волонтёров, удалось восстановить более ста уникальных фотоматериалов, пострадавших от коммунальной аварии, передает sova.info.

В конце декабря 2021 года Музей Владимира Высоцкого затопило кипятком. В здании, где он находится, лопнули трубы, не выдержав низких температур. Пострадали многие экспонаты.



Сразу после происшествия самарский писатель и журналист Виталий Добрусин сообщил в соцсети о случившейся беде, отметив, что гордость Самары – легендарный Музей Высоцкого – залита кипятком.



Этот музей известен на всю страну. В разное время здесь были известные люди, в том числе режиссер Станислав Говорухин, бард и поэт Александр Городницкий, актёры Вениамин Смехов и Сергей Безруков и многие другие. Спасти музей оказалось делом чести для самарцев.



На призыв о помощи откликнулись представители Общественной палаты Самарской области, организации города и неравнодушные жители.



За два месяца помещение отремонтировали, а экспонатам вернули первоначальный вид. Особенно ценные фотоматериалы, рассказывающих о пребывании Владимира Высоцкого в Самаре, специалисты восстановили с помощью современного оборудования.



Теперь стало возможным открыть в музее экспозицию "Золотая комната", которая больше всего пострадала в результате коммунальной аварии.



Музей ждёт гостей с 16 марта после 14:00 по адресу ул. Высоцкого, 8 (4 этаж).

Фото: СОВА