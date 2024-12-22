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В Самаре 14% соискателей раздражает просьба включить камеру во время онлайн-собеседования

22 декабря 2024 12:39
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В Самаре 14% соискателей раздражает просьба включить камеру во время онлайн-собеседования

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob и МТС Линк участвовали представители экономически активного населения из города.

В течение последних 2 лет участвовать в онлайн-собеседованиях доводилось каждому второму самарцу (53% мужчин и 47% женщин).

16% проходивших онлайн-интервью никогда не включают камеру на видео-созвонах с потенциальными работодателями: «Собеседующая сторона тоже не всегда готова включать камеру»; «У меня сломалась камера». Женщины поступают подобным образом чаще мужчин. 49% включают камеру только, если это обговорено с рекрутером. 35% соискателей — всегда со включенной камерой на онлайн-интервью.

Тот факт, что потенциальный наниматель просит включать камеру во время онлайн-собеседований, 55% соискателей-участников таких созвонов воспринимают спокойно, 26% — с пониманием. Не нравится подобная практика 14% (чаще женщинам, чем мужчинам).
 

Время проведения: 27 ноября — 11 декабря 2024 года

Теги: Опрос

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