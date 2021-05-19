В Самаре 12 тыс. человек посетили акцию тематического поезда «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

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Сегодня в Самаре 12 тысяч жителей и гостей города посетили акцию тематического поезда «Мы – армия страны! Мы – армия народа!».

В торжественной встрече эшелона приняли участие командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, военный комиссар региона полковник Алексей Вдовин, почетный гражданин Самарской области, Герой России, генерал армии Александр Баранов, представители правительства региона, юнармейцы, кадеты и жители города.

Гости мероприятия посетили 17 тематических вагонов с экспозициями о развитии Вооружённых Сил. На открытых платформах все желающие увидели современные образцы военной техники Вооруженных Сил РФ и трофеи из Сирийской Арабской Республики. Для посетителей на специально оборудованной платформе-сцене выступили артисты ансамбля песни и танца «Волжские казаки».

Также в ходе акции состоялась церемония вступления учеников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Следующей остановкой поезда будет столица республики Башкортостан город Уфа, эшелон прибудет на железнодорожный вокзал 20 мая.

Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.