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В Самаре 10 февраля пройдет массовая гонка «Лыжня России»
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В Самаре 10 февраля пройдет массовая гонка «Лыжня России»

31 января 2024 19:22
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Ежегодно участниками «Лыжни России» в регионе становятся тысячи человек. В 2023 году на старт вышли 11 тысяч жителей Самарской области.

В субботу, 10 февраля 2024 года, на базе государственного автономного учреждения дополнительного образования Самарской области спортивной школы «Чайка» состоится XLII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

Традиционно соревнования собирают поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. Мероприятие проводится для привлечения граждан к регулярным занятиям лыжным спортом, развития и пропаганды физической культуры и спорта среди населения.

Ежегодно участниками «Лыжни России» в регионе становятся тысячи человек. В 2023 году на старт вышли 11 тысяч жителей Самарской области.

Центральный старт «Лыжни России» будет дан в Самаре на базе ГАУ ДО СО «Спортивная школа «Чайка». Также лыжные забеги пройдут в Жигулевске, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Сызрани, Тольятти, в муниципальных районах Безенчукский, Большечерниговский, Борский, Елховский, Камышлинский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Кошкинский, Красноярский, Нефтегорский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский.

Комиссия по допуску участников будет работать в пресс-центре спортивной школы «Чайка» (Самара, Красноглинское шоссе, 116, 2-й этаж, вход со двора) с 5 по 9 февраля 2024 года с 12:00 до 20:00, 10 февраля 2024 года с 08:30. Индивидуальные участники предоставляют комиссии паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС и медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях. Коллективные заявки должны быть заверены врачом и руководителем организации.

Сувенирная продукция Министерства спорта РФ (шапочка) в 2024 году вручается только участникам, занявшим с 1-го по 150-е место на дистанциях 5 и 10 км.

 

Фото:    администрация Самары

 

Теги: Мероприятия Самара

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