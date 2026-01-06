В России планирует развивать удаленную работа для пенсионеров

Правительство России планирует развивать формы надомной, временной и гибкой занятости для граждан старшего поколения. Соответствующий пункт имеется в утвержденном плане, который 6 января изучило ТАСС, пишут "Известия".

Для реализации этой цели власти регионов должны реализовать тематические проекты и мероприятия. Также они должны предоставить ежегодный доклад в Минтруд России.

Одновременно власти планируют проводить профессиональное обучение для людей от 50 лет и старше. Меры вводятся для того, чтобы повысить качество жизни и финансовую обеспеченность граждан старшего поколения.

