Сотрудники полка патрульно-постовой службы Самары познакомили школьников с работой кавалерийского взвода

Сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре совместно с Общественным советом организовали познавательное мероприятие для учащихся четвертого класса, в ходе которого школьники познакомились с работой кавалерийского взвода.

Мероприятие прошло в рамках системного взаимодействия полиции и образовательного учреждения. Ребята уже не впервые участвовали в подобных встречах: ранее они познакомились с такими профессиями, как кинолог и эксперт-криминалист, а также с работой других специалистов органов внутренних дел.

В этот раз особое внимание уделили конной полиции. Учащиеся узнали, как проходит служба, какие качества необходимы всаднику, как лошади участвуют в патрулировании и обеспечении правопорядка. Им показали конюшни, рассказали, как заботятся о животных, чем они питаются, как организован их ежедневный уход и подготовка к службе.

Школьников встретил командир полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре Ильдар Шарипов, который провёл экскурсию, ответил на многочисленные вопросы детей и подчеркнул важность дисциплины, ответственности и бережного отношения к животным.

Как отметил председатель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре Юрий Силантьев: «Мы стремимся не просто рассказать детям о профессии полицейского, а помочь им почувствовать её изнутри. Каждая такая встреча — это шаг к воспитанию граждан, которые с детства понимают ценность порядка, ответственности и служения обществу».

Мероприятие прошло в теплой атмосфере, оставив у ребят яркие впечатления и искренний интерес к профессии, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО