Я нашел ошибку
Главные новости:
Им показали конюшни, рассказали, как заботятся о животных, чем они питаются, как организован их ежедневный уход и подготовка к службе.
Сотрудники полка патрульно-постовой службы Самары познакомили школьников с работой кавалерийского взвода
Росавиация классифицировала крушение вертолета в Пермском крае как катастрофу, ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет.
Два человека погибли при крушении частного вертолета в Бардымском районе Пермского края
В 2026 году в нашем регионе уже появились на свет 200 малышей: 91 мальчик и 109 девочек.
Из роддома Тольятти выписали первую в этом году новорождённую девочку в Самарской области
С 1 января в России в очередной раз повысился утилизационный сбор, а также с 20 до 22% вырос налог на добавленную стоимость (НДС).
Что будет с ценами на машины и российским авторынком в 2026 году
По информации Приволжского УГМС 8 января в Самаре температура воздуха ночью -4,-6°С, днем -1,-3°С, местами гололедица.
8 января в регионе небольшой снег, гололед, до -5°С
Среди наиболее значимых объектов — подъезд к селу Большая Глушица, где выполнен капитальный ремонт дорожного полотна протяженностью 1,4 км и моста через реку Глушичка.
В регионе обновлены дороги, ведущие к объектам духовного наследия
В регионе начала работать ресурсно-методическая служба «Дети в семье» и 11 территориальных служб, которые сопровождают кризисные семьи.
«Вызов»: как в губернии меняют подход к поддержке семей в кризисной ситуации
Участники передвигаются на лыжах или специальных санях. В передвижении спортсмену помогает одна собака или целая упряжка.
Сегодня на лыжной базе «Чайка» состоялись гонки на собачьих упряжках  
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники полка патрульно-постовой службы Самары познакомили школьников с работой кавалерийского взвода

142
Им показали конюшни, рассказали, как заботятся о животных, чем они питаются, как организован их ежедневный уход и подготовка к службе.

Сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре совместно с Общественным советом организовали познавательное мероприятие для учащихся четвертого класса, в ходе которого школьники познакомились с работой кавалерийского взвода.

Мероприятие прошло в рамках системного взаимодействия полиции и образовательного учреждения. Ребята уже не впервые участвовали в подобных встречах: ранее они познакомились с такими профессиями, как кинолог и эксперт-криминалист, а также с работой других специалистов органов внутренних дел.

В этот раз особое внимание уделили конной полиции. Учащиеся узнали, как проходит служба, какие качества необходимы всаднику, как лошади участвуют в патрулировании и обеспечении правопорядка. Им показали конюшни, рассказали, как заботятся о животных, чем они питаются, как организован их ежедневный уход и подготовка к службе.

Школьников встретил командир полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре Ильдар Шарипов, который провёл экскурсию, ответил на многочисленные вопросы детей и подчеркнул важность дисциплины, ответственности и бережного отношения к животным.

Как отметил председатель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре Юрий Силантьев: «Мы стремимся не просто рассказать детям о профессии полицейского, а помочь им почувствовать её изнутри. Каждая такая встреча — это шаг к воспитанию граждан, которые с детства понимают ценность порядка, ответственности и служения обществу».

Мероприятие прошло в теплой атмосфере, оставив у ребят яркие впечатления и искренний интерес к профессии, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По информации Приволжского УГМС 8 января в Самаре температура воздуха ночью -4,-6°С, днем -1,-3°С, местами гололедица.
07 января 2026, 16:27
8 января в регионе небольшой снег, гололед, до -5°С
По информации Приволжского УГМС 8 января в Самаре температура воздуха ночью -4,-6°С, днем -1,-3°С, местами гололедица. Экология
195
В регионе начала работать ресурсно-методическая служба «Дети в семье» и 11 территориальных служб, которые сопровождают кризисные семьи.
07 января 2026, 14:47
«Вызов»: как в губернии меняют подход к поддержке семей в кризисной ситуации
В регионе начала работать ресурсно-методическая служба «Дети в семье» и 11 территориальных служб, которые сопровождают кризисные семьи. Общество
258
Участники передвигаются на лыжах или специальных санях. В передвижении спортсмену помогает одна собака или целая упряжка.
07 января 2026, 14:11
Сегодня на лыжной базе «Чайка» состоялись гонки на собачьих упряжках  
Участники передвигаются на лыжах или специальных санях. В передвижении спортсмену помогает одна собака или целая упряжка. Общество
275
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
831
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
706
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
666
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
910
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
881
Весь список