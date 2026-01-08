На площади Куйбышева зимние волшебники из Беларуси, Якутии и Татарстана поздравят юных самарцев

В заключительные дни новогодних каникул самарский Дед Мороз встретит гостей – Дзеда Мароза из Беларуси, Чысхаана из Якутии и Кыш Бабая из Татарстана.

Зимние волшебники будут вместе поздравлять юных самарцев в Усадьбе Деда Мороза на площади Куйбышева: завтра, 9 января, ребят поздравит морозный гость из Беларуси, 10 января – якутский хранитель холода, а 11 января – татарский зимний волшебник.



Программы будут проходить с 12:00 до 16:00, вход свободный группами по 15-20 человек.

Фото: пресс-служба администрации Самары