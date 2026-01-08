Я нашел ошибку
Главные новости:
Автомобилистов просят парковать транспортные средства исключительно в местах, разрешенных дорожными знаками.
В ночь с 8 на 9 января в Самаре проведут контрольную расчистку дорог и вывоз снега
Кластер объединил творческих людей из различных сфер: искусства, дизайна, технологий и предпринимательства.
Креативный кластер "ВМесте" открыли в Сызрани 
В Усадьбе Деда Мороза 9 января, ребят поздравит морозный гость из Беларуси, 10 января – якутский хранитель холода, а 11 января – татарский зимний волшебник.
На площади Куйбышева зимние волшебники из Беларуси, Якутии и Татарстана поздравят юных самарцев
При видимости 500 м и менее. Водителям и пешеходам советуют быть осторожней.
Ночью и утром 9 января в губернии ожидается туман
Подполковник полиции беседовал с ребятами о важности выбора будущей профессии, рассказал о службе в органах внутренних дел и преимуществах службы, объяснил, какие требования предъявляются к кандидатам и какими качествами должен обладать будущий сотрудник
В Новокуйбышевске подполковник полиции  встретился с курсантами военно-спортивной школы 
Tesla, главный конкурент BYD, на втором.
Китайская BYD заняла первое место в мире по продажам электромобилей в 2025 году
В 2025 году в Самарской области завершено 26 крупных инвестиционных проектов.
Флагманы инвестиционного роста: ключевые площадки Самарской области показали результат
Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 и 10.
Сегодня самарские фигуристы выступят на площади Куйбышева
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В ночь с 8 на 9 января в Самаре проведут контрольную расчистку дорог и вывоз снега

74
Автомобилистов просят парковать транспортные средства исключительно в местах, разрешенных дорожными знаками.

В ночь с 8 на 9 января в Самаре дорожные и коммунальные службы проведут контрольную расчистку дорожного полотна и вывоз снега на специализированные площадки. Для эффективного выполнения работ просим автомобилистов парковать транспортные средства исключительно в местах, разрешенных дорожными знаками, и не оставлять автомобили на прилотковой части автодорог — это создаёт препятствия для спецтехники и замедляет уборку.

Работы запланированы по следующим адресам:

Железнодорожный район
Улица Мориса Тореза (от Революционной до улицы Авроры) 

Октябрьский район
Улица  Гагарина (от улицы Авроры до Московского шоссе (2 стороны)

Самарский район
Улица Молодогвардейская (от улицы Высоцкого до улицы Комсомольской);
Улица  Высоцкого (от улицы Галактионовской до улицы Молодогврдейской).
Улица Фрунзе (от улицы Венцека до моста)
Улица Степана Разина (от улицы Крупской до улицы Кутякова)
Улица Пионерская (от улицы Самарской до улицы Максим Горького)

Кировский район
Улица Победы (от улицы Металлистов до улицы Земеца)

В соответствии с новыми правилами благоустройства, автомобили, препятствующие уборке дорог, очистке кровель зданий от снега и наледи, могут быть перемещены на локацию в зоне видимости. Автотранспорт, припаркованный с нарушением правил дорожного движения (3.27), ГИБДД эвакуирует на штрафстоянки и выписывает владельцам штраф.

 

Фото: пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Усадьбе Деда Мороза 9 января, ребят поздравит морозный гость из Беларуси, 10 января – якутский хранитель холода, а 11 января – татарский зимний волшебник.
08 января 2026, 16:35
На площади Куйбышева зимние волшебники из Беларуси, Якутии и Татарстана поздравят юных самарцев
В Усадьбе Деда Мороза 9 января, ребят поздравит морозный гость из Беларуси, 10 января – якутский хранитель холода, а 11 января – татарский зимний волшебник. Общество
127
При видимости 500 м и менее. Водителям и пешеходам советуют быть осторожней.
08 января 2026, 15:40
Ночью и утром 9 января в губернии ожидается туман
При видимости 500 м и менее. Водителям и пешеходам советуют быть осторожней. Экология
107
В 2025 году в Самарской области завершено 26 крупных инвестиционных проектов.
08 января 2026, 13:32
Флагманы инвестиционного роста: ключевые площадки Самарской области показали результат
В 2025 году в Самарской области завершено 26 крупных инвестиционных проектов. Экономика
206

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
953
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
759
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
719
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
956
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
902
Весь список