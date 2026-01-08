В ночь с 8 на 9 января в Самаре проведут контрольную расчистку дорог и вывоз снега

В ночь с 8 на 9 января в Самаре дорожные и коммунальные службы проведут контрольную расчистку дорожного полотна и вывоз снега на специализированные площадки. Для эффективного выполнения работ просим автомобилистов парковать транспортные средства исключительно в местах, разрешенных дорожными знаками, и не оставлять автомобили на прилотковой части автодорог — это создаёт препятствия для спецтехники и замедляет уборку.

Работы запланированы по следующим адресам:

Железнодорожный район

Улица Мориса Тореза (от Революционной до улицы Авроры)

Октябрьский район

Улица Гагарина (от улицы Авроры до Московского шоссе (2 стороны)

Самарский район

Улица Молодогвардейская (от улицы Высоцкого до улицы Комсомольской);

Улица Высоцкого (от улицы Галактионовской до улицы Молодогврдейской).

Улица Фрунзе (от улицы Венцека до моста)

Улица Степана Разина (от улицы Крупской до улицы Кутякова)

Улица Пионерская (от улицы Самарской до улицы Максим Горького)

Кировский район

Улица Победы (от улицы Металлистов до улицы Земеца)

В соответствии с новыми правилами благоустройства, автомобили, препятствующие уборке дорог, очистке кровель зданий от снега и наледи, могут быть перемещены на локацию в зоне видимости. Автотранспорт, припаркованный с нарушением правил дорожного движения (3.27), ГИБДД эвакуирует на штрафстоянки и выписывает владельцам штраф.

Фото: пресс-служба администрации Самары