В регионе обновлены дороги, ведущие к объектам духовного наследия

В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области были отремонтированы ключевые автомобильные дороги, обеспечивающие доступ к православным храмам и церквям региона. Работы проведены в 11 муниципальных районах и городском округе Самара.

Всего приведен в нормативное состояние 21 объект дорожной инфраструктуры общей протяженностью 133,5 километра, включая 14 участков автодорог и 7 мостовых сооружений. Они имеют особое социальное и культурное значение, обеспечивая надёжную транспортную связь с местами духовного притяжения для жителей и паломников, особенно в дни больших церковных праздников.

Среди наиболее значимых объектов — подъезд к селу Большая Глушица, где выполнен капитальный ремонт дорожного полотна протяженностью 1,4 км и моста через реку Глушичка. Обновленная дорога обеспечивает надежный подъезд к селу, где расположены 3 церкви и храм.

Также были отремонтированы ключевые городские магистрали Самары — участки Красноглинского, Волжского и Московского шоссе общей протяженностью почти 24 км. Эти трассы обеспечивают удобный и безопасный подъезд в общей сложности к 10 церквям и храмам. Например, Красноглинское шоссе ведет к рабочему поселку Волжский Красноярского района, где находится Церковь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» и купель со святым источником. А по Московскому шоссе можно добраться до Храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

«Для каждого верующего Церковь является вторым домом, и возможность добраться до неё — это не вопрос аскетического подвига, а вопрос заботы о человеке: дорога должна быть удобной и безопасной. Ремонт дороги — радость для всех. Ежедневно тысячи горожан передвигаются по Московскому шоссе, в том числе и мы, священнослужители, и наши прихожане, среди которых немало пожилых людей и детей. Когда дорога не отнимает лишних сил, они остаются для действительно важных вещей — для тех, кого мы любим, для заботы друг о друге и для встречи с родившимся в мир Богомладенцем Христом», — отмечают священнослужители Самарской епархии.

Еще одним значимым объектом стал досрочный ремонт моста на автодороге «Урал» – Большая Рязань – Брусяны. Работы на мостовом сооружении через реку Брусянка протяженностью 103 пог. м были завершены на год раньше запланированного срока. Эта дорога открывает путь в село Брусяны, где расположена Церковь Космы и Дамиана.

Проведенные работы значительно повысили транспортную доступность, безопасность движения и комфорт для водителей и пассажиров. Министерство транспорта Самарской области продолжит планомерную работу по обновлению сети региональных дорог, уделяя внимание объектам, связывающим населенные пункты с важными социально-культурными центрами.

Поздравляем жителей Самарской области с праздником Рождества Христова! Пусть дорога к храму для вас и ваших близких всегда будет светлой и безопасной.

Фото: disk.yandex.ru/d/yRHSeETr.../ департамент информационной политики Самарской области