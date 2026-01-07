Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди наиболее значимых объектов — подъезд к селу Большая Глушица, где выполнен капитальный ремонт дорожного полотна протяженностью 1,4 км и моста через реку Глушичка.
В регионе обновлены дороги, ведущие к объектам духовного наследия
В регионе начала работать ресурсно-методическая служба «Дети в семье» и 11 территориальных служб, которые сопровождают кризисные семьи.
«Вызов»: как в губернии меняют подход к поддержке семей в кризисной ситуации
Участники передвигаются на лыжах или специальных санях. В передвижении спортсмену помогает одна собака или целая упряжка.
Сегодня на лыжной базе «Чайка» состоялись гонки на собачьих упряжках  
Глава города отметил, что этот светлый праздник отмечают сегодня миллионы православных христиан во всем мире.
Иван Носков поздравил самарцев с Рождеством Христовым
Они поступают как им удобно, не понимая, что это причиняет неудобство окружающим.
Психиатр: привычка сидеть нога на ногу в общественном транспорте связана с чрезмерным эгоизмом
Для этого предполагается проведение комплексного анализа, по итогам которого должны быть подготовлены предложения, направленные на устойчивое улучшение социально-экономического положения пенсионеров.
В России планируют ввести постоянный мониторинг финансового положения пенсионеров
Главное богослужение в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией возглавил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.
Православные верующие Самары встретили праздник светлого Рождества Христова
В Самаре праздничные поздравления на дом получили более ста фронтовиков -участников  Великой Отечественной войны.
«Вы - наши легенды!»: в Самарской области  поздравили с новогодними праздниками ветеранов Великой Отечественной войны
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В регионе обновлены дороги, ведущие к объектам духовного наследия

130
Среди наиболее значимых объектов — подъезд к селу Большая Глушица, где выполнен капитальный ремонт дорожного полотна протяженностью 1,4 км и моста через реку Глушичка.

В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области были отремонтированы ключевые автомобильные дороги, обеспечивающие доступ к православным храмам и церквям региона. Работы проведены в 11 муниципальных районах и городском округе Самара.

Всего приведен в нормативное состояние 21 объект дорожной инфраструктуры общей протяженностью 133,5 километра, включая 14 участков автодорог и 7 мостовых сооружений. Они имеют особое социальное и культурное значение, обеспечивая надёжную транспортную связь с местами духовного притяжения для жителей и паломников, особенно в дни больших церковных праздников.

Среди наиболее значимых объектов — подъезд к селу Большая Глушица, где выполнен капитальный ремонт дорожного полотна протяженностью 1,4 км и моста через реку Глушичка. Обновленная дорога обеспечивает надежный подъезд к селу, где расположены 3 церкви и храм.

Также были отремонтированы ключевые городские магистрали Самары — участки Красноглинского, Волжского и Московского шоссе общей протяженностью почти 24 км. Эти трассы обеспечивают удобный и безопасный подъезд в общей сложности к 10 церквям и храмам. Например, Красноглинское шоссе ведет к рабочему поселку Волжский Красноярского района, где находится Церковь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» и купель со святым источником. А по Московскому шоссе можно добраться до Храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

«Для каждого верующего Церковь является вторым домом, и возможность добраться до неё — это не вопрос аскетического подвига, а вопрос заботы о человеке: дорога должна быть удобной и безопасной. Ремонт дороги — радость для всех. Ежедневно тысячи горожан передвигаются по Московскому шоссе, в том числе и мы, священнослужители, и наши прихожане, среди которых немало пожилых людей и детей. Когда дорога не отнимает лишних сил, они остаются для действительно важных вещей — для тех, кого мы любим, для заботы друг о друге и для встречи с родившимся в мир Богомладенцем Христом», — отмечают священнослужители Самарской епархии.

Еще одним значимым объектом стал досрочный ремонт моста на автодороге «Урал» – Большая Рязань – Брусяны. Работы на мостовом сооружении через реку Брусянка протяженностью 103 пог. м были завершены на год раньше запланированного срока. Эта дорога открывает путь в село Брусяны, где расположена Церковь Космы и Дамиана.

Проведенные работы значительно повысили транспортную доступность, безопасность движения и комфорт для водителей и пассажиров. Министерство транспорта Самарской области продолжит планомерную работу по обновлению сети региональных дорог, уделяя внимание объектам, связывающим населенные пункты с важными социально-культурными центрами.

Поздравляем жителей Самарской области с праздником Рождества Христова! Пусть дорога к храму для вас и ваших близких всегда будет светлой и безопасной.

 

Фото: disk.yandex.ru/d/yRHSeETr.../ департамент информационной политики Самарской области   

