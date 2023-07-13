Я нашел ошибку
Главные новости:
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями Ирана
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями Ирана
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
В России запрещается самовыгул домашних животных
В России запрещается самовыгул домашних животных
В Самаре чаще всего удаленку готовы предлагать программистам и рекрутерам
В Самаре чаще всего удаленку готовы предлагать программистам и рекрутерам
Семьи с двумя детьми предложили считать многодетными
Семьи с двумя детьми предложили считать многодетными
В Стамбуле может произойти землетрясение магнитудой выше 7
Если нет прямых противопоказаний, иногда можно порадовать себя небольшой порцией мороженого в жаркий летний день.
Врач-гастроэнтеролог предупредила об опасности употребления мороженого пожилыми людьми
Это последняя стадия воспалительного процесса, когда образуется «кора» из отложений кальция. В итоге сердце будто зажимается в тиски.
Врачи одной из клиник Сеченовского университета Минздрава России спасли пациента с «панцирным сердцем»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.63
0.13
EUR 99.89
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России запрещается самовыгул домашних животных

13 июля 2023 09:38
70
В России запрещается самовыгул домашних животных

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о безнадзорных животных, согласно которому запрещается самовыгул домашних животных. Это следует из сайта системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Изменения вносятся в статью 13 федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который закрепляет требования к содержанию домашних животных. Там говорилось, что запрещается их свободное и неконтролируемое передвижение по проезжей части, в лифтах и дворах многоквартирных домов, а также на детских и спортивных площадках.

В одобренном парламентарии варианте свободное и неконтролируемое перемещение домашних животных запрещается на всех местах, кроме тех, что разрешены органом местного самоуправления для выгула собак и котов.

Помимо этого, документ подразумевает, что регионы вправе сами выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу. Авторы инициативы считают, что новый закон поможет защитить людей от нападений агрессивных бездомных животных, сохранив гуманное отношение к ним.

Ранее правительство России предложило регионам защитить население от бездомных собак самостоятельно. Кабмин одобрил законопроект, который позволит властям регулировать своими законами право на усыпление бродячих животных, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями Ирана
13 июля 2023  09:53
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями Ирана
0
Всего в доме по адресу улица Коммунистическая, 40, который был достроен благодаря поддержке Правительства, будут жить 168 семей.
12 июля 2023  17:46
Губернатор Дмитрий Азаров вручил ключи от квартир дольщикам в Самарской области
354
В Самарской области отменили коронавирусные ограничения
12 июля 2023  11:16
В Самарской области отменили коронавирусные ограничения
340
Спортсмены на гоночных грузовиках, внедорожниках, багги, мотоциклах и квадроциклах уже преодолели степные и равнинные скоростные трассы Оренбургской и Самарской областей.
11 июля 2023  18:11
В Самарскую область прибывают участники международного ралли «Шелковый путь»
744
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
10 июля 2023  13:54
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
2148
Весь список