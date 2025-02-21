В России введут обязательную маркировку интернет-звонков

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В РФ собираются ввести обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС). Данная мера является частью комплексного законопроекта по противодействию телефонным аферистам и мошенникам из интернета. Про инициативу URA.RU рассказали в аппарате зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко.

«С введением обязательной маркировки все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным обозначением, например, пометкой „Виртуальный номер“ или „интернет-звонок“. Человек сразу на экране своего телефона увидит, звонит ли ему банк или это вызов от частного лица», — рассказали URA.RU в аппарате Григоренко.

Сейчас мошенники используют виртуальные АТС для сокрытия своего местоположения, они могут совершать звонки из любой точки, где есть доступ в интернет. Виртуальные станции им нужны, чтобы выдавать себя за представителей банков или других организаций. Введение маркировки также упростит работу правоохранительным органам по идентификации и отслеживанию мошеннических действий.