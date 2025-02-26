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В России вчетверо выросло число нарушений при обслуживании лифтового оборудования

26 февраля 2025 10:45
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В России вчетверо выросло число нарушений при обслуживании лифтового оборудования

Число нарушений при обслуживании лифтов за год выросло в четыре раза, сообщили «Известиям» в Ростехнадзоре. В 2024-м зафиксировано 5,6 тыс. случаев, а годом ранее — всего 1,5 тыс. инцидентов. За первые два месяца 2025 года пока зафиксировано 256 нарушений.

Среди самых частых случаев — несоблюдение сроков проверки и неквалифицированные ремонтники. Кроме того, не соблюдаются руководства по техобслуживанию и ремонту, не выполняются мероприятия по устранению нарушений. Владельцы также иногда не приостанавливают использование сломанных лифтов, несмотря на угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

По данным Ростехнадзора, в 2022 году произошло пять аварий с причинением вреда здоровью, в 2023-м — семь, в 2024-м — четыре. За три года погибли шесть человек и еще 26 пострадали. В 2025-м таких инцидентов на лифтах пока не зарегистрировано.

Сейчас в России на учете стоят около 590 тыс. лифтов, большинство из которых российского производства, только 26% — иностранного, в том числе сделанные в Белоруссии.

«В 2024 году в территориальные органы Ростехнадзора и центральный аппарат поступило 4020 обращений граждан с жалобами на ненадлежащую работу лифтов, подавляющее большинство которых касалось лифтов отечественного производства», — подчеркнули в ведомстве.

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