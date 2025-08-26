В России ужесточат правила получения охотничьего билета

94

С 1 сентября в России будет проводиться обязательное тестирование для оформления охотничьего билета. Экзамен введен с целью повысить уровень знаний и безопасности охотников, сообщили в правительстве.

Ранее для оформления документа было достаточно под подпись ознакомиться с требованиями «охотничьего минимума» — правил охоты, техники безопасности, обращения с оружием и основ биологии диких животных. Теперь получение охотничьего билета связано с обязательной сдачей теста из 100–200 вопросов. Формат экзамена может быть электронным или бумажным, в зависимости от решения регионального уполномоченного органа.

«Будущий обладатель охотничьего билета должен набрать не менее 75% от возможного количества баллов, — отметили в кабмине. — Если экзамен не сдан, то повторно его можно пройти не ранее чем через месяц», пишет Коммерсантъ.