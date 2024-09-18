В России стали больше покупать соковыжималки

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Эксперты связывают это с удорожанием готовых соков и газировок и переходом потребителей на ЗОЖ.

Всего за первые восемь месяцев 2024 г. в России купили 330 000 соковыжималок на 1,7 млрд руб., говорится в статистике ритейлера «М.видео-Эльдорадо». Это на 11% больше в штучном и на 14% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика ритейлера подтверждается подсчетами интернет-магазина «Холодильник.ру»: за восемь месяцев 2024 г. реализовано 325 000 соковыжималок, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 г. В денежном выражении продажи поднялись на 13% до 1,7 млрд руб. Рост среднего чека на соковыжималки за восемь месяцев 2024 г. к аналогичному периоду 2023 г. вырос незначительно – до 2,3%, следует из статистики «Холодильник.ру».

Средняя цена на соковыжималки по сравнению с прошлым годом практически не изменилась и составила 5200 руб., соглашаются в «М.видео-Эльдорадо». Напротив, по подсчетам аналитического центра «Чек индекс» «Платформы ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных), средний чек оказался на 12% выше уровня прошлого года и достиг 4575 руб., пишут Ведомости