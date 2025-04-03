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В России собираются ввести налоговый вычет на свадьбу

3 апреля 2025 13:00
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В России собираются ввести налоговый вычет на свадьбу

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести новый вид социального налогового вычета, позволяющего молодоженам вернуть часть расходов на организацию свадьбы, но не более 150 000 рублей на каждого из супругов, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

"Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме предложили установить новый вид социального налогового вычета, который позволит молодоженам вернуть часть расходов, связанных с организацией свадебного торжества, но не более 150 000 рублей на каждого из супругов", - говорится в сообщении.

Авторы инициативы отмечают, что у молодой семьи появится возможность получить налоговый вычет за услуги свадебных агентств, фотографа и видеооператора, кейтеринга, аренду банкетного зала, услуги, музыкальное сопровождение.

Кроме того, компенсировать часть потраченных денег каждый из супругов сможет в течение трех лет с момента заключения брака.

"Свадьба - дело затратное. Даже в регионах чек за торжество нередко достигает сотен тысяч рублей. Молодым людям праздник может быть не по карману, а потому часто для того, чтобы отметить этот важный день, парам, а иногда и их родителям приходится брать кредиты. Или вовсе откладывать заключение брака до лучших времен. В ЛДПР убеждены: молодым семьям нужно помогать. Если внедрить такой вычет, то семьи смогут вернуть себе часть уплаченного налога на расходы, связанные с различными свадебными услугами, начиная от аренды помещения, заканчивая работой фотографа", - рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов (ЛДПР).

По мнению инициаторов предложения, подобная льгота станет подспорьем для семей, в особенности для студентов-молодоженов, не обладающих большими финансовыми возможностями.

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