В России шествие «Бессмертного полка» пройдет в смешанном формате

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Шествие «Бессмертного полка» 9 мая пройдет в смешанном формате, в том числе офлайн. Об этом 10 апреля сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения (ООД) «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

В ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» она отметила, что в 2025 году акция пройдет в регионах с достаточным уровнем безопасности.

«Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате, в том числе и в традиционном. <...> Там, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие «Бессмертного полка» в День Победы вновь украсит улицы и площади наших городов», — сказала Цунаева.

Она обратила внимание на то, что акция во всех российских регионах должна проводиться в один день — только 9 мая, а время шествия местные власти могут определять самостоятельно.

В свою очередь, сопредседатель Центрального штаба ООД Сергей Макаров предложил новый формат акции — «Бессмертный полк на передовой», с помощью которого участники специальной военной операции (СВО) смогут также рассказать истории героев своей семьи, пишут "Известия".

«Мы предлагаем разместить их портреты (героев семьи. — Ред.) у себя в пунктах временной дислокации, в блиндажах, на боевой технике и записать видеообращение к ветеранам Великой Отечественной войны, воевавших с нацизмом, и к своим родителям, родным и близким, которые ждут дома», — пояснил Макаров.