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При этом для тех пенсионеров, которым выплаты зачисляются на счет по вкладу или доставляются на почту, с 1 октября ничего не изменится.
В России с 1 октября для получения пенсий и детских пособий можно будет пользоваться только картами "Мир"
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В России с 1 октября для получения пенсий и детских пособий можно будет пользоваться только картами "Мир"

21 мая 2022 18:38
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При этом для тех пенсионеров, которым выплаты зачисляются на счет по вкладу или доставляются на почту, с 1 октября ничего не изменится.

Пенсии и пособия на детей будут зачисляться с 1 октября только на карты "Мир". Это пояснили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир").

Так, к государственным пособиям гражданам, имеющим детей, в том числе относятся выплаты по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу, а также ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

В НСПК отметили, что пособия могут быть выданы гражданам в виде наличных или путем зачисления денежных средств на банковской счет, не привязанный к банковской карте. Однако в случае зачисления на банковскую карту указанные выплаты могут быть зачислены только на карту "Мир", подчеркнули в НСПК.

Ранее Пенсионный фонд Российской Федерации на официальном сайте напомнил россиянам, что с 1 октября пенсии и социальные выплаты по линии ПФР будут перечисляться только на карты "Мир".

Граждане, которые используют карты других платежных систем, таких как Visa или Mastercard для получения пенсий и пособий должны будут перевести выплаты на карты национальной платежной системы. После замены банковской карты новые реквизиты счета необходимо сообщить в Пенсионный фонд.

При этом для тех пенсионеров, которым выплаты зачисляются на счет по вкладу или доставляются на почту, с 1 октября ничего не изменится, пенсии будут доставляться так же, как и раньше.

 

Фото:   Александр Рюмин/ТАСС

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