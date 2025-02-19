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В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

19 февраля 2025 18:39
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Индексация социальных пенсий составит 14,75 процента.

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает РИА Новости.

"Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75 процента. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек", — приводит его слова пресс-служба Минтруда.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

 

Фото:  freepik.com

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