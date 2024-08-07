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В России проходит онлайн-марафон для семейных пар и молодоженов

7 августа 2024 10:47
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В России проходит онлайн-марафон для семейных пар и молодоженов

C 13 июля по 13 октября в рамках национального проекта «Цифровая экономика» в социальной сети VK проходит онлайн-марафон «Выходи за меня». Среди семейных пар и молодоженов разыграют четыре путешествия по России. Организатор онлайн-марафона — АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минцифры России и VK.

Напомним, ннациональные проекты в субъектах РФ реализуются по решению Президента страны Владимира Путина, также 2024 год – объявлен Президентом России Годом семьи.

Для участия в конкурсе одному из партнеров достаточно выложить историю любви на личной странице VK и дополнить публикацию тематическими хештегами. Подробности акции на сайте проекта — выходизаменя.рф.

Пост участника должен начинаться с фразы «Я участвую в марафоне #выходизаменя #ЗАГСонлайн #Госуслуги». Кроме того, нужно подписаться на сообщества Госуслуг и Национальных проектов России. В розыгрыше главного приза могут участвовать пары, которые уже поженились через Госуслуги, или планируют подать заявление с датой бракосочетания до 20.12.2024. 

«Национальный проект “Цифровая экономика” и портал Госуслуг упрощают процедуру регистрации брака и создают удобные сервисы для семей: например, будущие молодожены могут подать заявление онлайн, посетив ЗАГС только в день свадьбы. Уже в этом году услугой воспользовались более 330 тысяч раз. Мы проводим онлайн-марафон историй любви “Выходи за меня”. В нём могут поучаствовать пары, которые подали заявление через Госуслуги — как те, кто уже успел зарегистрировать брак, так и те, кто планирует это сделать до 20 декабря 2024 года. Победители смогут выбрать путешествие в одном из четырех форматов. В числе призов — морской, активный, культурно-исторический отдых, а также тур в горы», — комментирует генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Помимо главного приза в виде путешествия на двоих участники марафона могут претендовать на участие в розыгрыше еженедельных и ежемесячных призов. Итоги будут опубликованы на странице онлайн-марафона.

Возможность подать заявление на регистрацию брака электронно — один из самых востребованных онлайн-сервисов у россиян.

В 2023 году почти половина молодоженов страны — более 435 тыс. пар — поженились с помощью «Госуслуг», а в этом году через портал было подано 2/3 от всех заявлений на регистрацию брака. Удобство сервиса отмечают по всей стране: он решает вопрос очередей и позволяет выбрать любой удобный ЗАГС, в том числе в другом городе. В прошлом году в Самарской области 19 915 пар зарегистрировали брак. При этом 73 % вступивших в брак подали заявление через портал Госуслуг (14,5 тыс. заявлений). 

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