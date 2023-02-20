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В России предложили разрешить расходовать средства материнского капитала на покупку спортивного инвентаря. С инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, пишет RT.

По его словам, в Конституции России говорится о том, что государство создаёт условия для всестороннего развития детей, в том числе и физического.

Однако, уточнил депутат, россияне не могут потратить средства маткапитала на покупку спортивного инвентаря, зачастую дорогостоящего. При этом сам материнский капитал является основным финансовым инструментом поддержки семей с детьми, сообщает Сова.

Власов подчеркнул:

- Необходимо расширить права использования средств материнского капитала на приобретение спортивного инвентаря.