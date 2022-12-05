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В России предложили ограничить онлайн-торговлю электронными сигаретами

5 декабря 2022 09:48
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В России предложили ограничить онлайн-торговлю электронными сигаретами

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить торговлю электронными сигаретами через интернет. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что, по сообщениям СМИ, только в течение последнего года в России произошло несколько случаев, в результате которых курение электронных сигарет спровоцировало смерть несовершеннолетнего гражданина.

Эксперты, в том числе иностранные, не раз обращали внимание на ложные утверждения производителей электронных сигарет о том, что они безопаснее традиционных табачных изделий.

Медицинские исследования последних лет показали, что курение электронных сигарет повреждает лёгкие, провоцирует симптомы астмы, оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

При этом если онлайн-торговля традиционными табачными изделиями в России запрещена, то электронные сигареты и их элементы — системы нагрева, картриджи для солевого никотина, испарители и т. д. — можно сегодня заказать с доставкой на крупных онлайн-маркетплейсах, отметил Хамзаев.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о введении запрета на реализацию электронных сигарет и их отдельных компонентов в Российской Федерации через площадки онлайн-торговли», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что федеральное правительство вводит маркировку жидкостей для вейпов с 15 декабря.

Фото: pixy.org

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