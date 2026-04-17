В России предложили бесплатно обеспечивать лекарствами детей из многодетных семей

Детей из многодетных семей нужно бесплатно обеспечивать лекарствами за счет федеральных средств, что позволит повысить доходы этих семей, рассказал «Ленте.ру» председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Соавтором инициативы выступил депутат Федот Тумусов.

Обращаясь к главе Минздрава Михаилу Мурашко, парламентарии со ссылкой на данные Росстата на ноябрь 2025 года указали, что в России насчитывается не менее 30 процентов бедных многодетных семей. Также депутаты напомнили, что одной из мер поддержки таких семей является бесплатная выдача лекарств по рецептам врача, но сегодня их выдают только детям до 6 лет.

«Согласно исследованиям фармацевтического рынка, родители детей младшего школьного возраста ежегодно тратят от 8 до 10 тысяч рублей на медикаменты. В эту сумму входят средства для профилактики ОРВИ, укрепления иммунитета и лекарства от аллергии — именно такие препараты пользуются наибольшим спросом», — подчеркивается в обращении.

Парламентарии предложили ввести федеральную меру поддержки многодетных семей, чей среднедушевой доход составляет не более двух уровней прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ. Указывается, что форма предоставления помощи должна быть на безвозмездной основе детям до 18 лет лекарственных средств, перечень которых должен устанавливаться Минздравом РФ, также говорится в письме депутатов.