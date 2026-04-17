Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики
Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики
В Самарской области прошел форум «День защиты бизнеса»
В Самарской области прошел форум «День защиты бизнеса»
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
Илзе Лиепа приглашает молодых хореографов из Самары принять участие во Всероссийском конкурсе "Русский балет навсегда"
Илзе Лиепа приглашает молодых хореографов из Самары принять участие во Всероссийском конкурсе "Русский балет навсегда"
Из Самары стартуют речные перевозки в Ширяево и Шелехметь
Из Самары стартуют речные перевозки в Ширяево и Шелехметь
Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов
Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов
Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области
Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области
В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории откроется выставка «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах»
В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории откроется выставка «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах»
В России предложили бесплатно обеспечивать лекарствами детей из многодетных семей

В России предложили бесплатно обеспечивать лекарствами детей из многодетных семей

Детей из многодетных семей нужно бесплатно обеспечивать лекарствами за счет федеральных средств, что позволит повысить доходы этих семей, рассказал «Ленте.ру» председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Соавтором инициативы выступил депутат Федот Тумусов.

Обращаясь к главе Минздрава Михаилу Мурашко, парламентарии со ссылкой на данные Росстата на ноябрь 2025 года указали, что в России насчитывается не менее 30 процентов бедных многодетных семей. Также депутаты напомнили, что одной из мер поддержки таких семей является бесплатная выдача лекарств по рецептам врача, но сегодня их выдают только детям до 6 лет.

«Согласно исследованиям фармацевтического рынка, родители детей младшего школьного возраста ежегодно тратят от 8 до 10 тысяч рублей на медикаменты. В эту сумму входят средства для профилактики ОРВИ, укрепления иммунитета и лекарства от аллергии — именно такие препараты пользуются наибольшим спросом», — подчеркивается в обращении.

Парламентарии предложили ввести федеральную меру поддержки многодетных семей, чей среднедушевой доход составляет не более двух уровней прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ. Указывается, что форма предоставления помощи должна быть на безвозмездной основе детям до 18 лет лекарственных средств, перечень которых должен устанавливаться Минздравом РФ, также говорится в письме депутатов.

