В России предлагают не привлекать к ответственности за лайки в соцсетях

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Депутаты Госдумы предлагают перестать наказывать пользователей социальных сетей за лайки к постам.

Партия «Новые люди» подготовила законопроект, исключающий это действие из числа деяний, по которым можно привлечь человека к административной ответственности. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на депутата Антона Ткачева.

По мнению членов его фракции, лайк – это эмоции, а за них наказывать нельзя. Ткачев подчеркнул, что лайк не является «злостно планируемым преступлением». Кроме того, отметку можно поставить случайно или не разобравшись в содержании исходного поста.

По его мнению, правило не наказывать за лайки следует распространить в том числе, на статью КоАП «о возбуждении ненависти», а также о дискредитации российской армии. Депутат также сослался на позицию Верховного суда РФ.

По его словам, ранее суд постановил, что за лайк наказывать нельзя, даже если речь шла о посте с экстремистским материалом. При условии, что «выражение эмоций» не было сделано с умыслом разжигать вражду и ненависть, пишет Обоз.инфо.