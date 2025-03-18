В России появится словарь с описанием традиционных ценностей 

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В РФ нужно создать правовое регулирование, которое защитит традиционные духовно-нравственные ценности от внешнего разрушительного воздействия, первый вариант словаря с описанием таких ценностей появится к сентябрю, сообщил глава Минюста Константин Чуйченко, передает РИА Новости.

"Одно из наших приоритетных направлений – деятельность по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Необходимо создавать такое правовое регулирование, которое будет ограждать наши ценности от внешнего разрушительного воздействия. Для облегчения этой работы право должно быть приведено в соответствие с нравственными ориентирами", - сказал Чуйченко.

По его словам, консорциум образовательных и научных организаций уже подготовил описание содержания традиционных ценностей, которые войдут в соответствующий нормативный толковый словарь.

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