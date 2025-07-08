В России появится система реагирования на агрессивных собак

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План мероприятий по комплексному исполнению поручений и указаний президента по вопросам ответственного обращения с животными Правительство утвердило 7 июля. Документ с описанием направлений, в которые предстоит внести изменения, и составом участников размещен на сайте кабмина.

План предполагает разработку и внесение в Правительство проектов ряда федеральных законов. Они будут предусматривать создание системы реагирования на обращения о причинении животными вреда жизни и здоровью человека или об угрозе его причинения, регулирование содержания и разведения домашних и диких животных, механизмы стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации и маркирования владельцами своих домашних животных.

Разработкой законопроектов займется Минприроды совместно с Минэкономразвития, Минфином, Минсельхозом, МЧС, МВД, Минцифры, Росприроднадзором. Сроки работы — с июля 2025 года по май 2026-го, пишет Парламентская газета.