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В России появились четыре новых города-миллионника – это Красноярск, Краснодар, Пермь и Воронеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года.

Сообщается также, что выросло число жителей в 28 регионах, среди лидеров – Москва, Подмосковье, Петербург, Ленобласть и Кубань. В страну въехали для постоянного проживания более 5 млн 400 тысяч человек, а уехали свыше 3 млн.

Миграционный прирост превысил 2 млн 400 тыс человек. По предварительным итогам переписи, сейчас в России живут 147 млн 200 тыс человек.