В России попросили проверить склады Wildberries и Ozon

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МЧС России попросили организовать комплексные внеплановые проверки складов крупнейших маркетплейсов Wildberries и Ozon. Об этом в понедельник, 22 января, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию письма главы организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», заместителя председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова.

Павлов, подтвердивший изданию отправку письма, пишет в нем «объективных проблемах с пожарной безопасностью» у Wildberries и Ozon. В качестве примера он приводит недавний пожар на складе Wildberries под Санкт-Петербургом. Ссылаясь на данные Единого реестра проверок, Павлов отмечает, что в декабре прошлого года Wildberries получил в 6,5 раз больше предостережений от МЧС «о недопустимости нарушения обязательных требований», чем за предшествующие 11 месяцев, и в 26 раз больше, чем в декабре 2022 года. При этом, утверждается в письме, «значительная часть нарушений касается совместного хранения на складах или в кладовых помещениях пиротехнической продукции с иными товарами, в том числе с горючими веществами», пишет Лента.

Представитель Wildberries сообщил изданию о готовности организации «показать работоспособность систем пожарной безопасности на складах» в случае проверок. Сейчас маркетплейс усиливает меры пожарной безопасности и проводит собственные проверки, добавил он.