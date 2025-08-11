В России планируют полностью изменить систему портала «Госуслуги»

151

В России планируют комплексно трансформировать систему государственных услуг — сгруппировать разрозненные сервисы под конкретные жизненные обстоятельства. Об этом сообщил «Известиям» заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Перезагрузку намерены осуществить на портале «Госуслуги». Благодаря введению новой системы гражданам не понадобится искать каждый сервис отдельно — их свяжут по принципу одного окна.

«Когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка, он должен получать все необходимые услуги пакетом, без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов. Каждая услуга должна быть удобной и быстрой», — подчеркнул Григоренко.

При этом за каждой услугой планируют закреплять своего куратора, который будет ее контролировать.

«В списке обязанностей куратора — работа с обратной связью от граждан, обеспечение развития услуги, устранение сбоев и ошибок системы. Человек, который обращается за услугой, будет знать, кто несет персональную ответственность за ее качество. А также увидит лицо куратора — его фото, по согласию, размещается на станице услуги», — рассказали «Известиям» в аппарате правительства РФ.

До конца 2030 года 99% массовых социально значимых услуг в России планируют перевести в электронный вид. Сейчас показатель реализован на 90%.

При этом гражданам не всегда придется предоставлять документы, так как некоторые ведомства будут сами получать их из государственных реестров.