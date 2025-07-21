В России объявлен конкурс на создание «Гимна села»

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В России учреждена всенародная Национальная аграрная премия «АГРО ЛИДЕР 2025» – престижная награда с экспертным и народным жюри, призванная отметить выдающиеся достижения и открыть новые имена в агропромышленном комплексе страны. Инициаторами и организаторами проекта выступили Международная школа агробизнеса и Медиахолдинг СД Групп при поддержке Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам.

«Национальная аграрная премия "АГРО ЛИДЕР" проводится впервые и объединяет сразу три формата награждения — экспертное, народное и специальное, — отмечает Сергей Профатилов, организатор премии. — Инициатива получила широкую поддержку со стороны ведущих отраслевых ассоциаций. Мы стремимся создать механизм, который позволит выделить по-настоящему значимые достижения в аграрной сфере. Эта премия станет знаковым событием, подчеркивающим: если ты демонстрируешь высокий уровень, тебя обязательно отметят, о тебе будут говорить»

Цель национальной аграрной премии «АГРО ЛИДЕР 2025» - не только отметить выдающиеся достижения в сельском хозяйстве, лучшие практики в растениеводстве, животноводстве и смежных направлениях, но и рассказать о героях, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие всех отраслей агропромышленного комплекса. География премии охватывает все регионы России. Прием заявок открыт на сайте agrolider.su до 31 октября 2025 года. Участие бесплатное. В экспертный совет премии вошли ведущие специалисты аграрной отрасли, включая представителей научного сообщества, органов государственной власти, профильных ассоциаций и успешных практиков сельского хозяйства. Часть номинаций впервые найдет своих победителей через народное голосование.

«Нам важно, чтобы наши аграрии чувствовали, что их ценят и уважают, — говорит Ольга Мазанова, организатор премии. — Премия "АГРО ЛИДЕР" — это возможность окружить их вниманием, признанием и благодарностью».

«Сейчас сельские территории переживают важный этап: растёт интерес к локальному производству, импортозамещению, экологичности, развитию малых форм хозяйствования. Но самое главное — мы понимаем, что без сильных людей село не поднимется. Премия «АгроЛидер» помогает выделить тех, кто уже сегодня строит будущее села — и показывает обществу: сельская жизнь не исчерпала себя, она живая, динамичная, перспективная», — комментирует Юлия Васильевна Оглоблина, организатор премии, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам, лидер Российского союза сельской молодежи.

Одним из главных событий премии станет конкурс «Гимн села» в котором могут поучаствовать все желающие. Агропромышленный комплекс впервые приобретет свой голос, гимн, подчеркивающий значимость сельской жизни и труда в сельском хозяйстве, и конечно, культурные традиции российской деревни. Премьера состоится на финальной церемонии награждения победителей в январе 2026 года.

«Это очень трогательный и важный шаг. Потому что село — это не только поля и животноводство, это прежде всего люди, их традиции, связь поколений. — говорит Юлия Васильевна Оглоблина, организатор премии, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам, лидер Российского союза сельской молодежи. «Гимн Села» — это попытка вернуть голос сельским территориям, напомнить, что они не только производят еду, но и создают культуру, историю, духовное пространство. Это способ выразить любовь к земле, к родному двору, к тому, что нас воспитало.»