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В России назначили новый размер штрафов за входную дверь

24 февраля 2025 12:30
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В России назначили новый размер штрафов за входную дверь

В России назначили новый размер штрафов за входную дверь, которая открывается в неправильную сторону. Об этом предупредил жителей многоквартирных домов эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук.

Эксперт напомнил, что владельцы жилья должны соблюдать правила противопожарной безопасности. Так, входные двери должны открываться внутрь квартиры, иначе при пожаре они могут препятствовать эвакуации соседей. Раньше за самовольное изменение направления двери был предусмотрен штраф в размере 10 тысяч рублей, теперь нарушителям придется заплатить 15 тысяч рублей.

Кроме того, соседи могут попросить вернуть дверь в исходное состояние и обратиться в суд при отказе выполнить требование, отметил Федорук, подчеркнув, что подобные прецеденты уже были, суды вставали на сторону истцов, пишет Лента.

«Открываемая наружу дверь занимает общее пространство лестничной клетки. (...) А любое использование общедомового имущества может быть только с согласия общего собрания собственников многоквартирного дома», — заключил он.

 

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