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В России намерены ввести штраф за передачу номера другому лицу

16 июля 2025 09:28
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В России намерены ввести штраф за передачу номера другому лицу

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о введении штрафа за передачу иному лицу абонентского номера, выделенного на основании договора об оказании услуг.

Согласно информации на сайте думской электронной базы, размер штрафа для физического лица может достигать 50 тыс. рублей. Штрафы для юрлиц и индивидуальных предпринимателей за аналогичное нарушение составят до 100 тыс. рублей и до 200 тыс. рублей соответственно.

При этом в документе подчёркивается, что кратковременная безвозмездная передача номера другому человеку для его личных целей считаться нарушением не будет, пишет РТ.

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