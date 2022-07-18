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В России начинают работу этноклубы

18 июля 2022 09:47
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В России начинают работу этноклубы

Всероссийский проект «МЫ» вот уже два года объединяет тех, кому близка тема народной культуры, межэтнического взаимодействия, укрепления контактов между представителями разных национальностей. Его участники снимают видеоролики о традициях, обычаях, особенностях народов нашей страны, что помогает сохранять наследие предков и популяризировать духовные ценности.

Новым форматом общения в рамках проекта станут этноклубы — серия онлайн-встреч с авторами тематических фильмов и, конечно, показ этих фильмов. Все желающие смогут увидеть уникальные работы, повествующие порой о поистине удивительных событиях и ситуациях, а также поучаствовать в дискуссиях, задать интересующие вопросы создателям.

— В этнокиноклубах мы смотрим фильмы о культуре народов. Это могут быть истории отдельных семей или познавательные рассказы о том, как у разных этносов проводят свадьбы, воспитывают детей, шьют одежду и многом другом. Когда режиссер снимает фильм, он полностью погружается в тему, становится исследователем и проживает процесс познания, обретения чего-то нового и зачастую неожиданного. Прямое взаимодействие режиссера и зрителя позволяет в полной мере раскрыть суть того, что автор прожил, открыл и отразил в своей работе, — отмечает основатель проекта «МЫ» Николай Данн.

Главные герои этноклубов — режиссеры, авторы этноконтента, среди которых и лидеры Всероссийского конкурса национальных видеороликов «МЫ». Они знают, как создавать этноконтент, и готовы делиться секретами. И это наверняка вдохновит зрителей на собственные съемки. Первая встреча пройдет в четверг, 21 июля, трансляция стартует в группе проекта «МЫ» в соцсети «ВКонтакте» в 15:00 по московскому времени. О своем опыте расскажет режиссер, продюсер, директор PR-компании Ольга Лаптева, ее фильм «Святыни Чувашского края: национальный костюм» признали лучшим на конкурсе «МЫ» прошлого года.

Стоит напомнить, что прием заявок на второй конкурс продлится до 31 августа, участников, занявших первые три места в каждой категории и номинации, ждут денежные призы. Награды также получат авторы, которые одержат победу в зрительском голосовании. Снять можно видеорепортаж, видеоклип, мультфильм или документальный ролик. Работы профессионалов и любителей жюри будет оценивать отдельно. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выбрать тему и номинацию, создать ролик, загрузить его в файлообменник (YouTube, «облако» Mail.ru, Google Drive, Яндекс.Диск) и заполнить заявку на сайте мыконкурс.рф или направить ее на адрес электронной почты wekonkurs@gmail.com с пометкой «Заявка на конкурс МЫ 2022». Церемония награждения победителей по традиции должна пройти в День народного единства.

Организаторами II Всероссийского конкурса национальных видеороликов являются Федеральное агентство по делам национальностей; Комитет Государственной Думы по делам национальностей; Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства» и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс»; Правительство Тюменской области и Комитет по делам национальностей Тюменской области.  В роли соорганизаторов конкурса выступают органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. Конкурс проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подробную информацию о втором Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ» можно узнать на сайте мыконкурс.рф. Официальная группа «ВКонтакте»: vk.com/wekonkurs.

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