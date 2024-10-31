в России начали расти цены на картофель

184

Стоимость картофеля увеличивается в России третью неделю подряд, в то время как сбор урожая практически завершился. По данным Росстата, с 8 по 14 октября овощ подорожал на 1,3%, с 15 по 21 октября — на 2%, а с 22 по 28 октября еще на 3,1%. Всего же с начала года стоимость картофеля выросла на 54,7%. Увеличение цены в рознице зафиксировали в некоторых регионах. По предварительным данным Минсельхоза, в этом году собрано на 15% меньше урожая. В ведомстве сообщили, что уже принимают меры по сдерживанию цен. Производители объясняют удорожание аномальной погодой, а также сокращением посевных площадей. В Ассоциации компаний розничной торговли в свою очередь отмечают, что торговые сети принимают все усилия, чтобы не допустить дальнейшего подорожания овоща для потребителей, пишут Известия.

Картофель в России дорожает третью неделю подряд, несмотря на завершение сезона сбора урожая. Так, по данным Росстата, с 8 по 14 октября цены выросли на 1,3%, с 15 по 21 октября — на 2%, а с 22 по 28 октября еще на 3,1%. При этом с начала года стоимость овоща, только по официальным данным, увеличилась на 54,7%.Увеличение цены в рознице зафиксировали статистические ведомства в ряде регионов. В частности, в Башкирии с 14 по 21 октября овощ подорожал на 2,95%, в Мурманской области за эту же неделю — на 4,1%, в Псковской — на 2,24%, в Оренбургской — на 2,9%, а в Волгоградской — на 5,9%.

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников объяснил сложившуюся ситуацию несколькими факторами.

— В прошлом году был убран рекордный урожай картофеля — 8,6 млн т. Оптово-отпускная цена на него у сельхозпроизводителей до мая этого года была в коридоре 11−12 рублей за 1 кг. То есть аграрии торговали своей продукцией либо на уровне себестоимости, либо ниже нее. Поэтому на фоне уровня прошлого года рост цен есть, — пояснил «Известиям» представитель бизнеса.

Кроме того, по его словам, на фоне прошлогодней нерентабельности под урожай 2024 года была сокращена посевная площадь. Алексей Красильников считает, что, скорее всего, подтвердится осторожный прогноз Минсельхоза о том, что в этом году валовый сбор урожая будет на уровне 7,2−7,3 млн т.

В ведомстве сообщали, что сбор картофеля по состоянию на 10 октября составил 5,6 млн т, что примерно на 15% ниже уровня аналогичного периода 2023-го.— Сейчас уборка уже заканчивается, по некоторым данным, в настоящее время накопано чуть менее 7 млн т. Есть недобор картофеля в ведущих регионах-производителях. Это прежде всего Брянская, Нижегородская, Московская, Тульская области. Тут мы видим существенное отставание от прошлогодних результатов. Помимо сокращения площадей это объясняется аномальной погодой, — объяснил эксперт.

Например, Брянская область пострадала от засухи, а на севере Московской области, наоборот, было переувлажнение. Поэтому в этом году мы наблюдаем недостаток отборного, крупного картофеля, который идет в торговые сети, пояснил аграрий.

— При этом дефицита картофеля мы не ожидаем, хотя и снижения цен до уровня 2023 года ждать тоже не стоит. Это обусловлено затратами на хранение, удорожанием логистики и кредитов. Кроме того, наблюдается острый дефицит рабочих рук. По данным Минсельхоза, 200 тыс. рук необходимо дополнительно привлечь в аграрный сектор. В этом сезоне все отмечают резкий рост затрат на ручную уборку, — отметил Алексей Красильников.