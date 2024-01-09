В России началась тридемия: распространяются грипп, COVID и ОРВИ

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В середине сезона гриппа в России заболеваемость находится на подъеме, свидетельствуют данные Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева. Она составила 128,1 случая на 10 тыс. населения, что выше «базовой» линии на 83%. При этом, как полагают опрошенные «Известиями» эксперты, ситуацию можно характеризовать как тридемию — одновременное распространение трех вирусов. Специалисты допустили, что заболеваемость пойдет на спад только в феврале–марте, и отметили важность вакцинации от гриппа и COVID-19. В настоящее время в основном распространяется грипп А (H3N2), напомнили они.

На середине сезона гриппа 2023/24 года в России заболеваемость остается на стабильно высоком уровне. Так, за неделю 18–24 декабря зараженность выросла еще на 5%, заявил Роспотребнадзор.

«В 46 регионах РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Важность вакцинации как меры профилактики гриппа подчеркивают опрошенные изданием эксперты. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн напомнил, что сегодня доступна не только вакцина против гриппа, но и обновленная вакцина от COVID-19, который по-прежнему представляет опасность для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.