В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий.
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
Пешеход находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.
В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода
В России на 5% подорожала аренда загородных домов на новогодние праздники

14 ноября 2025 09:36
В России на 5% подорожала аренда загородных домов на новогодние праздники

Средняя стоимость аренды загородных домов в РФ на новогодние праздники составила 16,5 тысяч рублей за сутки. Это на 5% выше, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

Самая дорогая аренда домов в Московской области. Жилье обойдется в 23,5 тысячи рублей. В Ленинградкой области средняя ставка составляет 18,5 тысяч рублей, а на Кубани – 14 тысяч рублей.

"Согласно исследованию, сильнее всего за год цены выросли во Владимирской области (+29%), в Кемеровской области (+19%) и в Карачаево-Черкесии (+18%)", – отмечается в сообщении.

Понизилась стоимость аренды только в Краснодарском крае (-11%).

В Московской области и Ленинградской области стоимость аренды высокая, выбор предложений на рынке аренды жилья также большой. Это сдерживает дальнейший рост стоимости. А вот во Владимирской и Кемеровской областях наоборот предложение ограниченно, а спрос высокий, поэтому цены и растут.

Чаще всего россияне арендуют жилье с 30 декабря по 2 января.

