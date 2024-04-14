В России на 40% вырос спрос на благоустройство садов

Россияне начинают готовиться к дачному сезону. Согласно данным Авито Услуг, в марте спрос на благоустройство садов, огородов и участков вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аналитики Авито Услуг выяснили, какие «дачные» работы россияне предпочитают делегировать специалистам и как изменились цены на такие услуги.
Самые популярные услуги по дачному благоустройству у россиян — спил деревьев и бурение скважин
В марте вырос спрос на услуги специалистов по земляным работам и дорожному строительству — на 136% и 78% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне активно ищут мастеров по копке траншей и колодцев, корчеванию деревьев, укладке садовых дорожек, плитки или асфальта.
Большой интерес проявляют россияне и к установке и ремонту заборов, ограждений и навесов, а также уходу за садом и огородом — спрос на таких исполнителей вырос на 45% и 22% соответственно год к году
Аналитики Авито Услуг составили рейтинг самых популярных у россиян услуг по обустройству дачных участков.
|
Самые популярные у россиян услуги по благоустройству дачных участков, Авито Услуги
|
№
|
Услуга
|
1.
|
Спил деревьев на участке
|
2.
|
Бурение артезианских скважин
|
3.
|
Вспашка земли
|
4.
|
Обработка растений
|
5.
|
Укладка тротуарной плитки
|
6.
|
Ремонт скважин
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7.
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Покос травы
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8.
|
Кронирование деревьев
|
9.
|
Копка траншей
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10.
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Бурение скважин под тепловые насосы
Возьмут недорого — мастера снижают цены
Больше всего за год выросло предложение и от исполнителей по ремонту и установке заборов, ограждений и навесов (+105%) и мастеров по земляным работам (+83%). Кроме того за год в России стало больше специалистов по скважинам, септикам и колодцам (+31%).
Стоимость услуг мастеров по дачному благоустройству за квартал в целом не изменилась, а на некоторые работы даже снизилась. Так, например, цены на бурение скважин, септиков и колодцев за три месяца упали на 8%, а на садовые работы — на 23%. Единственные услуги, которые подорожали, — это уход за искусственными водоемами и фонтанами (+41%).