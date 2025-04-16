В России можно будет установить самозапрет на оформление сим-карт с 1 сентября

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Минцифры разработало механизм самозапрета на оформление сим-карт. Устанавливаться самозапрет будет через Госуслуги, а его наличие операторы будут проверять каждый раз при оформлении новой сим-карты, сообщает iphones.ru.

При выявлении самозапрета человеку откажут в продаже сим-карты. Уведомление о наличии запрета можно будет получить в салоне связи, в мобильном приложении оператора, по SMS или электронной почте.

Установить самозапрет на оформление сим-карт можно будет с 1 сентября 2025 года.

Фото: freepik.com